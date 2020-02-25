Набережные Челны, Татария, , 11:27 — REGNUM Во второй декаде апреля КамАЗ может перейти на сокращённую неделю в связи с изменением объёма поставок комплектующих из Китая из-за коронавируса. Об этом сообщает корпоративное издание автогиганта.

Режим сокращённой недели может быть введён с 20 апреля.

«Данный приказ издан с целью подстраховки, на случай возможных перебоев в поставках ряда комплектующих. Подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании», — поясняется в сообщении.

Подобные приказы издаются в сложные для компании моменты, и, как правило, бывают аннулированы до их вступления в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году КамАЗ планирует выпустить новые модели пассажирского транспорта. Так, на авторынке России появится городской автобус НЕФАЗ 5299−40−57 на сжиженном природном газе. А также выйдут обновленные модели НЕФАЗ 5299−37−57, НЕФАЗ 5299−30−57, автобуса среднего класса НЕФАЗ 4299−30−52, сочлененного электробуса КАМАЗ-6282 и сочлененного автобуса НЕФАЗ-6299.

Также ранее стало известно, что автозавод обеспечен комплектующими на I квартал 2020 года, при этом не исключалось что план выпуска продукции может быть скорректирован в связи с распространением коронавируса в Китае.