Уфа, , 11:20 — REGNUM Четыре миллиарда рублей инвестировали в прошлом году в развитие железнодорожной инфраструктуры Башкирии. Об этом сообщил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Новиков на еженедельном оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в прошлом году железнодорожный транспорт в Башкирии перевёз 24 миллиона тонн груза. Это на 2,3 процента больше аналогичного показателя 2018 года. При этом грузооборот составил 53,9 тонно-километров брутто. Пассажирские перевозки в прошлом году увеличились на 0,6 процента.

Дмитрий Новиков также отметил, что к 1 июня текущего года планируется завершить первый этап реконструкции уфимского железнодорожного вокзала.

Помимо этого, будут модернизированы пассажирские платформы станций Черниковка и остановочного пункта «1629-й км», расположенных в черте Уфы. На эти цели ОАО «РЖД» уже выделило необходимые средства.

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