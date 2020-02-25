Пермь, , 11:14 — REGNUM В Перми трехсекционный трамвай «Лев» и односекционный «Львенок» продолжат работать. Однако поставка еще семи трамваев, согласно, решению Арбитражного суда прекратится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Уралтрасмаш» оспорил результаты аукциона на поставку девяти новых трамваев в Пермь. Компания посчитала необоснованным объединение в один аукцион поставки односекционных и трехсекционного трамваев. Это отрицательно сказалось на числе участников торгов.

Суд обязал расторгнуть договор между мэрией и ООО «ПК Транспортные системы». Однако только в части поставки еще семи трамваев. Поступившие в декабре 2019 года трамваи останутся в городе и продолжат курсировать по маршрутам.

По данным СМИ, мэрия намерена оспорить решение суда.

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