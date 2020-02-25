Токио, , 11:08 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda временно собирается отказаться от выпуска новых моделей машин. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Производство новых моделей японской марки будет приостановлено до марта 2023 года. До этого срока автокомпания планирует разработать новую платформу. На ней Mazda собирается выпускать автомобили большего размера, которые станут конкурентами Lexus и Infiniti.

С помощью этой платформы автопроизводитель будет выпускать автомобили с задним приводом. Что касается новой платформы, то она будет заднеприводная. К тому же компания намерена выпустить несколько новых 6-цилиндровых агрегатов, среди которых будут бензиновые, дизельные и гибридные моторы.

Mazda также намерена отказаться от выпуска рестайлинговых моделей, поскольку считает, что небольшие изменения никак не влияют на увеличение продаж.

Напомним, в январе 2020 года российские дилеры Mazda реализовали 1 899 автомобилей японской марки, что на 5% превышает результат продаж января 2019 года.

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