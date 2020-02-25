Москва, , 11:06 — REGNUM В РФ банки столкнулись с необходимостью противостоять всё более изощрённому контролю со стороны Федеральной налоговой службы РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о 15-процентном росте заработных плат в российских банках в 2019 году.

«ФНС окончательно закрыла вопрос с массовым уклонением от некоторых видов налогов, — сказал Делягин. — Налоговая инспекция ужесточила контроль, соответственно выросли трудозатраты банков и просто на работу, и на работу не до конца официальную. Трудозатраты выросли, контроль стал более изощрённый, и стало быть, надо всё более изощрённо противостоять этому контролю, а соответственно издержки выше. То есть люди нужны более профессиональные и более интенсивно работающие. И то, и другое требует большей оплаты при прочих равных условиях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания «Коммерсантъ», в 2019 году зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%.

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