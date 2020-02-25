Москва, 25 февраля 2020, 11:06 — REGNUM В РФ банки столкнулись с необходимостью противостоять всё более изощрённому контролю со стороны Федеральной налоговой службы РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о 15-процентном росте заработных плат в российских банках в 2019 году.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания «Коммерсантъ», в 2019 году зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%.
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