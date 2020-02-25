Чебоксары, , 11:04 — REGNUM В столице Чувашии высокопоставленные чиновников администрации в служебные командировки будут летать бизнес-классом или в купе «СВ», а жить в гостиничных номерах за 10 тыс. рублей в сутки. Соответствующий проект положения о направлении в служебные командировки муниципальных служащих разработан администрацией Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Документ разработан с целью «создания и обеспечения надлежащих условий муниципальным служащим» по выполнению обязанностей. Его действие будет касаться всех чиновников администрации Чебоксар, её территориальных и отраслевых органов. Исключение составит только глава администрации города Чебоксары — сити-менеджер направляется в служебную командировку на основании правового акта главы Чебоксар или городского собрания депутатов.

«Отказ муниципального служащего от поездки в служебную командировку без уважительных причин является нарушением трудовой дисциплины», — говорится в проекте.

Согласно проекту, в командировку будет запрещено направлять беременных сотрудниц, работников в период действия ученического договора (если командировки не связаны с ученичеством) и инвалидов, если в программе их реабилитации есть соответствующий запрет.

Что касается транспортных расходов, то, в частности, для муниципальных служащих высшей и главной группы должностей предлагается приобретать авиабилеты в бизнес-класс, в железнодорожном сообщении — место в двухместном купе категории «СВ» в четырёхместном купе. Также им компенсируется стоимость проживания в одноместном гостиничном номере «повышенной комфортности категории «три звезды», но не выше 10 тыс. рублей в сутки.

Отметим, что на служебные командировки выделяются средства из бюджета города.