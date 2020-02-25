Тюмень, 25 февраля 2020, 11:01 — REGNUM Жители Тюменской области могут сэкономить более 57 млрд рублей при рефинансировании своих ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».
Аналитики компании отмечают, что с начала 2020 года в Тюмени вдвое вырос интерес к рефинансированию ипотеки. В ближайшее время нужно готовиться к массовому пересмотру ипотечных кредитов, особенно на фоне снижения ставок по ипотеке, говорят эксперты.
Аналитики «Этажей» подсчитали, сколько могут сэкономить жители Тюменской области, если рефинансируют свои ипотечные кредиты под существующие ставки. Общая сумма составила 57,702 млрд рублей.
По словам экспертов, сейчас можно подобрать рефинансирование и под 8,1% годовых, а также под 4,5−5% при условии субсидированной ставки по семейной ипотеке.
И приводит расчёты. К примеру, при сумме кредита 2 млн рублей на срок 20 лет, разница в ставке всего 0,7% (8,7% годовых вместо 9,4%) поможет сэкономить за весь срок кредитования от 200 до 520 тысяч рублей.
Аналитик компании «Этажи» Александр Иванов приводит статистику, согласно которой наибольшее беспокойство за сохранность семейного бюджета проявляют тюменки, именно они чаще обращаются за консультациями по рефинансированию сделок. Среди обратившихся по вопросам рефинансирования существующих ипотечных кредитов лишь 20% мужчин. Причём интересующиеся рефинансированием ипотеки тюменцы в основном брали ссуды под 11−12% годовых.
В целом в России, по данным экспертов компании «Этажи», экономия при рефинансировании всех ипотечных займов, оформленных с 2015 года, может превысить 2,8 триллиона рублей.
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