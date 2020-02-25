Тюмень, , 11:01 — REGNUM Жители Тюменской области могут сэкономить более 57 млрд рублей при рефинансировании своих ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».

Аналитики компании отмечают, что с начала 2020 года в Тюмени вдвое вырос интерес к рефинансированию ипотеки. В ближайшее время нужно готовиться к массовому пересмотру ипотечных кредитов, особенно на фоне снижения ставок по ипотеке, говорят эксперты.

Аналитики «Этажей» подсчитали, сколько могут сэкономить жители Тюменской области, если рефинансируют свои ипотечные кредиты под существующие ставки. Общая сумма составила 57,702 млрд рублей.

«Расчёт был сделан на основании данных общей суммы ипотечных кредитов, взятых жителями Тюменской области за период с 2015 года, с учётом условий кредитования — средневзвешенной ставки, срока, объема совершённых выплат и досрочного погашенных кредитов, а также средней ставки рефинансирования — 8,6% годовых, которую сейчас предлагают ведущие банки», — поясняет руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Алиса Марандина.

По словам экспертов, сейчас можно подобрать рефинансирование и под 8,1% годовых, а также под 4,5−5% при условии субсидированной ставки по семейной ипотеке.

«К сожалению, не все заёмщики понимают, что экономия даже при минимальной разнице в ставках, может достигать сотен тысяч рублей, другие — просто не знают, с чего начать процесс рефинансирования», — заметила Алиса Марандина.

И приводит расчёты. К примеру, при сумме кредита 2 млн рублей на срок 20 лет, разница в ставке всего 0,7% (8,7% годовых вместо 9,4%) поможет сэкономить за весь срок кредитования от 200 до 520 тысяч рублей.

«При этом у многих до сих пор ипотечные кредиты оформлены по ставкам — 11−13% годовых, тогда как уже сейчас есть ставки ниже 9% годовых. И здесь сумма, которую переплачивают тюменцы, не занимаясь рефинансированием ипотеки под более выгодный процент, исчисляются сотнями тысяч рублей», — сообщает эксперт «Этажей».

Аналитик компании «Этажи» Александр Иванов приводит статистику, согласно которой наибольшее беспокойство за сохранность семейного бюджета проявляют тюменки, именно они чаще обращаются за консультациями по рефинансированию сделок. Среди обратившихся по вопросам рефинансирования существующих ипотечных кредитов лишь 20% мужчин. Причём интересующиеся рефинансированием ипотеки тюменцы в основном брали ссуды под 11−12% годовых.

«При таких процентных ставках рефинансирование сейчас особо выгодно, потому что экономия за весь срок кредитования может измеряться миллионами рублей. По каждому конкретному кредиту лучше провести расчёты и рассмотреть существующие сейчас программы рефинансирования у различных банков», — советует эксперт.

В целом в России, по данным экспертов компании «Этажи», экономия при рефинансировании всех ипотечных займов, оформленных с 2015 года, может превысить 2,8 триллиона рублей.

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