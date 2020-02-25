Москва, , 10:58 — REGNUM Глава Счётной палаты РФ, бывший министр финансов Алексей Кудрин со временем изменил своё отношение к крупным бюджетным тратам на инфраструктурные проекты. Об этом заявил президент РФ в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Говорили: не надо, дорого», — напомнил Путин слова Кудрина и экс-министра экономики Германа Грефа в отношении строительства моста на остров Русский и некоторых инфраструктурных объектов в Сочи.

Теперь Кудрин полагает, что ресурсов достаточно, и можно несколько смягчить макроэкономическую и бюджетную политику, отправить большую долю нефтегазовых доходов на потребление, пояснил президент.

В должности председателя Счётной палаты у Кудрина «угол зрения изменился, и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит», объяснил Путин.

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