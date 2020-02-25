Москва, , 10:53 — REGNUM В условиях, когда в РФ нет возможности эффективно вложить деньги в производителей, банки предпочитают вкладывать их в социальную лояльность своих сотрудников, предположил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о 15-процентном повышении заработных плат в российских банках в 2019 году.

«Если предположить, что это произошло не из-за алчности топ-менеджеров, то есть другое объяснение, — сказал Делягин. — Профессионалов мало. Система образования производит безработных, и найти готовых специалистов всё сложнее. Соответственно всё ценнее становятся уже имеющиеся специалисты. Кроме того, российские банки собирают огромные деньги с населения, получают большие деньги от организаций, но они не имеют возможности эти деньги вложить. Ну, а если я не имею возможности вложить деньги в производителя, я могу вложить их в социальную лояльность своих сотрудников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёты крупнейших банков РФ обнародовал информацию о том, что по итогам 2019 года средние зарплаты их работников увеличились более чем на 15%.

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