Москва, 25 февраля 2020, 10:53 — REGNUM В условиях, когда в РФ нет возможности эффективно вложить деньги в производителей, банки предпочитают вкладывать их в социальную лояльность своих сотрудников, предположил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о 15-процентном повышении заработных плат в российских банках в 2019 году.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёты крупнейших банков РФ обнародовал информацию о том, что по итогам 2019 года средние зарплаты их работников увеличились более чем на 15%.
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