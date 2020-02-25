Москва, , 10:46 — REGNUM Не исключено, что резкий рост заработных плат в российских банках может отражать алчность их топ-менеджмента, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2019 году средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%.

«Рост на 15% превышает не только официальную инфляцию, но и реальную инфляцию, — сказал Делягин. — То есть этот рост отражает действительно повышение реальных зарплат работников банков. Правда, интересно было бы посмотреть на то, как распределяется это повышение, потому что весьма вероятно, что топ-менеджмент просто навыписывал себе премий, как это происходит с заработными платами в бюджетных организациях».

Напомним, как сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёты крупнейших российских банков, по итогам 2019 года средние зарплаты их сотрудников выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.