Лондон, , 10:43 — REGNUM На британском аукционе RM Sotheby’s Elkhart продадут раритетный Toyota 2000GT. Об этом сообщается на сайте компании.

Данная модель авто была выпущена ограниченной серией — 351 единица. Продавалась машина только на автомобильном рынке Соединённых Штатов. Сейчас модель Toyota 2000GT являются большой редкостью.

Автомобилем на протяжении 30 лет владел Отто Линтон. Однако потом его купила компания Maine Line Exotics. Специалисты ателье отреставрировали модель и подготовили к продаже.

Начальная стоимость лота пока не раскрывается.

Напомним, под капотом Toyota 2000GT стоит мотор мощностью 150 «лошадей», который агрегатируется с 5-скоростной механической трансмиссией. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,2 секунды.

Читайте также: В США на продажу выставлен уникальный Porsche 911 Baja