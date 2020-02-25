Красноярск, , 10:38 — REGNUM Статистики обнародовали информацию о ценах масленичного стола в Красноярском крае.

Как сообщили ИА REGNUM 25 февраля в Красноярскстате, среди основных ингредиентов для приготовления блинов увеличение цен в январе 2020 года по отношению к январю 2019 года зафиксировано на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности — на 8,2%.

Сливочное масло за указанный период подорожало на 8%, сметана — на 4,8%, пшеничная мука — на 3,8%.

Зафиксировано и снижение цен. Сахар-песок подешевел на 31,1%, подсолнечное масло — на 1,8%, куриные яйца — на 1,7%.

В Красноярском крае литр молока в январе 2020 года стоил 62,72 рубля, килограмм сливочного масла — 638,01 рубля, килограмм сметаны — 246,35 рубля, килограмм пшеничной муки — 34,15 рубля, десяток куриных яиц — 62,93 рубля, килограмм подсолнечного масла — 104,46 рубля, килограмм сахара — 36,16 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, изготовление порции блинов из 30 штук в Казани на февраль 2020 года обойдётся около 110 рублей.

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