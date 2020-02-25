Ташкент, , 10:34 — REGNUM Импорт 148 тонн яблок пресекли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления по Ташкенту, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Таможенники установили, что в документах неверно указана страна, в которой были выращены яблоки. Отмечается, что грузовладельцы планировали сэкономить на таможенных платежах 657 млн сумов ($69,1 тыс.). Стоимость партии яблок составляет 1,25 млрд сумов ($131 тыс.).

Напомним, 24 февраля сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана пресекли незаконный вывоз 1400 килограммов граната. Эта партия не была заявлена в грузовой таможенной декларации.