Приштина, , 08:50 — REGNUM Министр финансов и переводов Косово Бесник Беслими 14 апреля заявил, что в период с 15 марта по настоящий момент из-за коронавируса бюджет Косово лишался от 2 до 2,5 миллиона евро доходов.

В эфере передачи Debat Plus на косовском телеканале RTV Dukagjini Беслими объяснил, что в случае, если кризис, вызванный коронавирусом, продлится три месяца, бюджет недосчитается 250 миллионов евро дохода.

При этом, по словам косовского министра, Косово получает большую помощь от международных акторов, чем любая другая страна региона. Так, например, ФРГ предоставила Косово 13 миллионов евро в виде грантов. Совокупный объем помощи Косово от международных институтов превысит 300 миллионов евро.