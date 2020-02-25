Набережные Челны, Татария, , 09:57 — REGNUM Предприятие КамАЗ планирует увеличить на 54% реализацию пассажирского транспорта в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего КамАЗ планирует продать в текущем году 35 709 автомобилей, из них 29 тыс. единиц будут поставлены на российский рынок, 6 709 — на рынки зарубежных стран.

В 2019 году компания продала в общей сложности на 45% больше пассажирского транспорта по сравнению с показателем продаж 2018 года.

В 2020 году КамАЗ планирует выпустить новые модели пассажирского транспорта. Так, на авторынке России появится городской автобус НЕФАЗ 5299−40−57 на сжиженном природном газе. А также выйдут обновленные модели НЕФАЗ 5299−37−57, НЕФАЗ 5299−30−57, автобуса среднего класса НЕФАЗ 4299−30−52, сочлененного электробуса КАМАЗ-6282 и сочлененного автобуса НЕФАЗ-6299.

Напомним, КамАЗ выиграл тендер на поставку в российскую столицу 200 электробусов. Компания обязуется поставить электробусы до до 31 августа.

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