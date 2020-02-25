Москва, , 09:53 — REGNUM Нефть марки Brent 24 февраля в моменте дешевела на 4%, сократив потери до $55,60 к концу дня. Массовое бегство от рисков, обрушившее фондовые площадки мира, закономерно не обошло стороной и сырьевой сегмент, поскольку распространение коронавируса за пределами Китая повлекло новую волну беспокойства по поводу перспектив спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 25 февраля, на утренних торгах котировки черного золота пытаются развить восходящую коррекцию, тестируя отметку $56.

Резкий рост числа заболевших в Южной Корее, Иране и Италии спровоцировал новую волну беспокойства на рынках, несмотря на дальнейшую стабилизацию ситуации в КНР.

Тем временем пятничный отчет Baker Hughes показал, что число нефтяных буровых установок в США выросло еще на одну единицу, до 679 штук, что добавило негатива в сырьевом сегменте.

С другой стороны, если котировки будут оставаться под давлением и не смогут отыграть недавние потери, это повысит вероятность того, что на предстоящей встрече в марте страны ОПЕК+ пойдут на дополнительное сокращение добычи. В этом контексте в зависимости от поступающих сигналов с этого фронта амплитуда колебаний нефтяных цен будет оставаться широкой.

С технической точки зрения, Brent нужно отвоевать отметку $57,60 за баррель, чтобы снова нацелиться на ключевой психологический уровень $60. Тем временем ближайшая поддержка расположена в районе $55», — полагает эксперт.

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