Салехард, , 09:47 — REGNUM На Ямале прокуратура защитила права женщины, которая работала на одном из предприятий без оговора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что женщина трудилась бухгалтером в ООО «Регион-строй» с 2017 по 2018 год без какого-либо законного оформления на работу. Затем она была временно нетрудоспособна, далее последовал отпуск по беременности и уходу за ребенком.

При этом работодатель не выплатил ей заработную плату за последний месяц работы, больничный, декретные и отпуск по беременности в общей сумме 202 тыс. рублей.

После представления прокуратуры, руководство ООО «Регион Строй» выплатило женщине положенные деньги.

Кроме того, в отношении юридического лица и директора фирмы были возбуждены дела об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения которых предприятие и его руководитель поплатились штрафом на сумму более 131 тыс. рублей.