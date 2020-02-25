Красногорск, , 09:41 — REGNUM Арбитраж Московской области 3 марта 2020 года начнёт рассматривать иск Роскосмоса к ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». Иск подан на сумму свыше 542 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от госкорпорации поступило в суд 22 января 2020 года. Речь идёт «о взыскании 542 515 674 рублей неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по этапам №4,6,7,8 государственного контракта №351−8630/11 от 12.09.2011 в доход федерального бюджета в лице госкорпорации «Роскосмос».

Это не единственный судебный спор между сторонами. 26 февраля 2020 года суд начнёт разбирать претензии госкорпорации по иску о взыскании 324 906 868 рублей 65 копеек.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что Счётная палата РФ проверит долги Роскосмоса и задолженность компаний космической отрасли по средствам, которые были выделены из бюджета.