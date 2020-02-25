Москва, , 09:34 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ в рамках нацпроекта «Экология» разработало механизм компенсации банковской ставки по кредитам, выдаваемых бизнесменам на экологические проекты (так называемые «зеленые» кредиты), сообщает РБК со ссылкой на министерство.

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Кредиты дополнят программу «зеленых» облигаций 27 млрд рублей. В России такие бумаги выпустили три компании: банк «Центр-Инвест» (объем выпуска 250 млн руб.), «ФПК Гарант-Инвест» (500 млн руб.) и «СФО Русол» (5,7 млрд руб.).

По этой программе предприятиям государство возмещает от 70% до 90% выплачиваемого ими купонного дохода. При условии, что взятые взаймы средства инвестируются в проекты по улучшению экологии (снижению отходов, выбросов и др.).

Как сообщало ИА REGNUM, руководители партии Бориса Титова в своем письме к главе правительства призвали освободить на три года от всех налогов предприятия малого и среднего бизнеса,.

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