Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:30 — REGNUM На единственном на Дальнем Востоке электроплавильном заводе Амурсталь может смениться генеральный директор. На этом настаивает новый собственник компании.

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Как сообщило ИА Eastrussia, новый владелец основного пакета акций московский бизнесмен Павел Бальский ранее владел 50% акций ООО ТОРЭКС, в структуру которой входит завод Амурсталь. 25% принадлежит супруге губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой, ещё 25% до недавнего времени принадлежало давнему деловому партнеру губернатора Николаю Мистрюкову, который находится в СИЗО Москвы по подозрению в убийствах и покушении на убийство. Бальский приобрел у Мистрюкова его долю. Теперь ему принадлежит 75% акций Амурстали.

Супруга Хабаровского губернатора Лариса Стародубова попыталась в Арбитражном суде оспорить договор об отчуждении доли у Николая Мистрюкова и признать его недействительным. Стародубова также попросила принять обеспечительные меры в виде запрета на проведение общего собрания по вопросу досрочного прекращения полномочий генерального директора завода Амурсталь Сергея Кузнецова. Однако суд ходатайство отклонил. Сам Сергей Кузнецов сообщил, что уважает закон и подчинится решению общего собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что единственный на Дальнем Востоке электроплавильный завод Амурсталь в Комсомольске-на-Амуре находится на грани банкротства. Ранее власти Хабаровского края создали фонд для спасения Амурстали, в который поместили краевое имущество на сумму в 130 млрд рублей. Это вызвало вполне обоснованные опасения жителей региона, а УФАС направила в адрес губернатора Хабаровского края представление о недопущении нарушения закона. Ранее на заводе Амурсталь, в других офисах компаний группы ТОРЭКС, которую связывают с семьёй и близким окружением губернатора Фургала, прошли обыски. Был арестован один из учредителей компании ТОРЭКС Николай Мистрюков. Его подозревают в убийствах. После этого кредитующие банки приостановили финансирование завода. Новый собственник, Павел Бальский, намерен вывести завод из кризиса. Если Амурсталь встанет, то без работы и дохода, учитывая множество связанных производств, в Комсомольске-на-Амуре останутся 16 тыс. человек. Власти города считают, что это будет социальной катастрофой.