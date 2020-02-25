Салехард, , 09:08 — REGNUM Столица Ямала до сих пор не имеет административного регламента проверок организации торговой деятельности на территории города и созданию условий для обеспечения жителей Салехарда услугами торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Это было установлено в рамках прокурорской проверки. Данный документ необходим как законное основание проверки сотрудниками горадминистрации объектов торговли во избежание нарушений прав предпринимателей. В адрес горадминистрации Салехарда было направлено представление об устранении недочёта, но реакции от мэрии не последовало.

Тогда прокуратура обратилась в Арбитражный суд ЯНАО с иском о признании незаконным бездействия мэрии в плане неприятия мер по разработке и утверждению административного регламента. Требования прокурора судом были удовлетворены.

Однако администрация Салехарда стала настаивать, что у мэрии нет полномочий на осуществление муниципального контроля в сфере торговой деятельности. Восьмой Арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в пользу прокуратуры неизменным.