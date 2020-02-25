Сеул, , 09:09 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад индекса потребительских настроений из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в феврале 2020 года индекс потребительских настроений составил 96,9 пунктов, что на 7,3 пункта меньше, чем месяц назад.

Известно, что сбор данных происходил до резкого увеличения числа зараженных коронавирусом, поэтому в марте возможен ещё больший спад показателя.

Отмечается, что нынешний спад является третьим по величине после 2008 года. В октябре 2008 года во время финансового кризиса показатель сократился на 12,7 пунктов, в марте 2011, после Великого Восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС Фукусима — на 11,1 пункт, а в июне 2015 года, во время эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS) — на 7,3 пункта.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.