Чебоксары, , 09:02 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ) на очередном собрании кредиторов было поддержано мировое соглашение в новой редакции. Также принято решение о соответствующем обращении в Арбитражный суд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На собрание кредиторов, которое состоялось 18 февраля, было вынесено четыре вопросы. Кредиторы приняли к сведению отчёт конкурсного управляющего и воздержались по второму вопросу, который предполагал согласование привлечения аудиторской компании для заключения о бухгалтерской отчетности по итогам 2018 года.

Участники заседания приняли решение о заключении мирового соглашения в новой редакции между ЧТФ и кредиторами и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством. В то же время принятый в октябре 2019 года проект мирового соглашения был отменён. Условия, которые предусмотрены в указанных мировых соглашениях, а также их отличия друг от друга, пока не опубликованы.

Отметим, что в рамках реестра требований на момент проведения собрания кредиторов ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» установлены, в частности, требования с общей суммой требований в размере 279 155 327,4 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧТФ признано банкротом в сентябре 2018 года. Срок конкурсного производства продлен до 14 июня 2020 года.

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