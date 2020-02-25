Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Коронавирус и опасения по поводу его распространения в мире, а также принимаемые меры предосторожности отрицательно сказались на индустрии роскоши. Так, по данным Bloomberg, индекс компаний по производству предметов роскоши упал более чем на 10% в годовом исчислении, поскольку китайские расходы на товары, включая парфюмерию и кожаные сумки, резко сократились на фоне карантинных мер.

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Отмечается, что на долю покупателей из Китая приходится более трети покупок предметов роскоши и две трети роста отрасли в последние годы, и опасения по поводу распространения коронавируса давят на сектор. Многие компании были вынуждены отменить показы мод. А самые богатые люди мира теряют миллионы долларов.

Так, из-за значительного снижения котировок на фондовых торгах в США и азиатских странах, вызванных опасениями, что распространение нового типа коронавируса может нанести ущерб мировой экономике, гендиректор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потерял $4,8 млрд за сутки. Такой же суммы лишился и глава корпорации Amazon Джефф Безос.

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Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на $4 млрд. Глава компании Facebook Марка Цукерберга «обеднел» на $3,48 млрд.

Добавим, что, по оценке издания, 24 февраля суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на $139 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, на 24 февраля число инфицированных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая достигло 2069 человек.

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