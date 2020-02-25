Пекин, , 08:29 — REGNUM В январе 2020 года мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили около 6,5 млн единиц, что на 10,4% меньше января 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на консалтинговую компанию LMC Automotive.

При этом очищенный от сезонности годовой уровень реализации, который был рассчитан из результатов прошлого месяца, оказался равен 87,8 млн авто.

Самое большое количество автомобилей было продано на китайском авторынке. Там было продано 1,87 млн авто, однако продажи в Китае упали на 20,7%, что связано с празднованием Нового года по лунному календарю. Год назад праздничные мероприятия проходили в Китае в феврале.

На второй строчке оказался авторынок Соединенных Штатов, где было продано за январь 2020 года 1,12 млн автомобилей — это лишь на 0,4% меньше, чем год назад.

Следующим по объёму является автомобильный рынок стран Западной Европы. За первый месяц 2020 года здесь было продано около 1,16 млн автомобилей. Этот результат на 7,4% меньше прошлогоднего.

Стоит отметить, что продажи автомобилей в странах Восточной Европы, наоборот, увеличились на 5,8% до 269,9 тыс. единиц.

Напомним, в России за январь 2020 года было продано 102 102 автомобиля — на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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