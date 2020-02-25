Москва, , 08:26 — REGNUM Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) 21 февраля опубликовала данные об улучшении финансовых результатов компании за 2019 год по стандартам РСБУ. Согласно информации компании, выручка увеличилась по сравнению с 2018 годом на 2 406 млн. руб, при этом как отмечается в пресс-релизе ФСК ЕЭС, чистая прибыль составила 58 139 млн. рублей, что на 3,5% больше, чем в 2018 году. На этом фоне продолжается дискуссия о дифференциации тарифа на передачу энергии по Единой национальной электрической сети, оператором которой является именно ФСК.

Андрей Муров

Пресс-служба ФСК ЕЭС

Газета «Известия» решила проанализировать, на что расходует средства крупнейшая дочка «Россетей». Глава ФСК Андрей Муров говорит, что инвестпрограмма отражает приоритеты госполитики и потребности регионов.

Федеральная сетевая компания рассказала о своей инвестиционной программе в конце декабря. Стратегия рассчитана на пять лет, в течение которых в развитие и модернизацию Единой национальной электрической сети планируется вложить 555 млрд рублей. Как сообщают Известия, на встрече с вице-премьером Юрием Борисовым в начале февраля глава «Россетей» Павел Ливинский говорил, что инвестиции всей группы на этот же период составят 1,1 трлн рублей, получается, что ровно половина приходится на ФСК.

Финансирование программы развития будет осуществляться за счет средств компании, заработанных при оказании услуг по передаче электроэнергии и платы за технологическое присоединение. Инвестиции компании обеспечат ввод более 40,2 тыс. МВА трансформаторной мощности и 8,7 тыс. км линий электропередачи. В ходе реализации будут осуществлены проекты электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, газопровода «Сила Сибири», а также будет проведено расширение пропускной способности электрических связей Приморской энергосистемы и Кольско-Карельского транзита.

Самой затратной частью инвестпрограммы станет реновация действующих объектов, на которую ФСК планирует направить 45% общего объема финансирования. Еще 19% уйдет на мероприятия по реализации майского указа президента РФ Владимира Путина, который предполагает развитие магистральной инфраструктуры. На технологическое присоединение потребителей и схемы выдачи мощности генерации будет выделен 17% средств, на проекты развития для повышения надежности ЕНЭС — еще 7%. Около 12% будет направлено на приобретение сетевых объектов, оборудования, техники, инновационные разработки и др.

Крупнейшим получателем инвестиций станет Сибирский федеральный округ — порядка 103,1 млрд рублей, затем — Дальневосточный (102 млрд руб.) и Центральный (92,9 млрд руб.). Также инвестиционная стратегия включает работы в Северо-Западном (65,4 млрд руб.), Уральском (55,2 млрд руб.), Приволжском (45,3 млрд руб.), Южном (39,5 млрд руб.) и Северо-Кавказском (19,2 млрд руб.) федеральных округах. На общероссийские комплексные программы и специализированные проекты развития Единой национальной сети направят еще 32,6 млрд руб.

Региональное распределение инвестиций в целом совпадает с приоритетами, о которых говорят на федеральном уровне. Если Центральная часть страны наиболее густо населена, то Сибирь и Дальний Восток — абсолютные лидеры по планам роста промышленности в ближайшие годы. Среди наиболее масштабных проектов — развитие системы внешнего электроснабжения БАМа и Транссиба. Модернизация требуется для увеличения грузопотока магистралей в полтора раза к 2024 году — до 180 млн тонн. Эта задача поставлена в майском указе.

Грузы будут поставлять в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. В 2019 году сельскохозяйственные регионы собрали рекордный урожай зерновых, поэтому производителям важно в короткие сроки доставить его покупателям, в том числе на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое же положительное влияние окажет проект на развитие угольной отрасли, которая будет иметь больше возможностей для экспорта.

Важные проекты компании — это электроснабжение добывающих предприятий, например, Удоканского медного месторождения в Забайкалье, а также объектов трубопровода «Сила Сибири», включая его ресурсную базу — Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение.

В 2019 году компания успешно запустила объекты электроснабжения трех компрессорных станций. Это был первый этап реализации проекта, позволивший осуществить пуск трубопровода в декабре. Его протяженность по российской территории составляет более 3 тыс. км, а если учитывать протяженность по территории Китая, то цифра получается достаточно внушительной — 4,5 тыс. км. Вывод газопровода на проектную мощность позволит поставлять ежегодно от 5 млрд м³ газа азиатским странам и обеспечить внутренние потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока. Максимальная производительность «Силы Сибири» составляет порядка 38 млрд м³ газа в год.

Кроме того, ФСК займется строительством и реконструкцией региональных центров питания, задействованных в энергообеспечении городов, промышленных районов, социальной и транспортной инфраструктуры.

Растущее направление работы — выдача мощности ВИЭ-генерации (солнечных и ветростанций). Это одна из приоритетных задач ближайших пяти лет — ранее в основном к магистральным сетям подключали атомную, тепловую и гидрогенерацию.

Параметры инвестпрограммы будут ежегодно актуализироваться. Это связано с необходимостью синхронизации темпов ввода электросетевых объектов и предприятий-потребителей.

«Инвестиционная программа отражает приоритеты государственной политики и потребности регионов. 0,5 трлн инвестиций на 5 лет — это, прежде всего, титулы, связанные с реализацией национальных проектов и электроснабжением регионов с масштабными планами развития промышленности — Сибири, Дальнего Востока. И, конечно, традиционная задача по сохранению высокого уровня надежности», — сообщили Известиям в пресс-службе ФСК слова главы компании Андрея Мурова.

На сегодняшний день Федеральная сетевая компания является одной из крупнейших электросетевых организаций мира. Она работает в 79 субъектах России, имея большие производственные активы — 944 подстанции мощностью 352 тыс. МВА и 147,5 тыс. км ЛЭП.