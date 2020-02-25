Москва, , 08:21 — REGNUM В грядущем аграрном сезоне 2020−2021 годов могут прекратить работу крупные заводы по производству сахара, общая производственная мощность превышает 150 тыс. тонн. Об этом изданию «Ведомости» рассказал глава правления Союзроссахара Андрей Бодин.

Так, крупные сахарные заводы «Продимекс» и «Агро-инвест» уже заявляли о временной остановке производства продукции.

По словам эксперта, существует значительная вероятность закрытия Мелеузовского сахарного завода в Башкирии, Нурлатского завода в Татарии и Товарковского завода в Тульской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области на девяти сахарных заводах за прошедший год было произведено 649 тысяч тонн сахара.

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