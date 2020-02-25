Токио, , 08:21 — REGNUM Правительству Японии необходимо обратить внимание на экономические последствия пандемии коронавирусной пневмонии, в том числе на ее влияние на финансовые рынки. Об этом заявил министр экономики страны Ясутоши Нисимура, передает Reuters.

По словам министра, необходимо срочно предусмотреть необходимые меры поддержки экономики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стабилизацию на рынках в связи с коронавирусом увидел президент США Дональд Трамп. По мнению главы Белого дома, фондовые рынки «начинают выглядеть очень хорошо».