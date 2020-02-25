Москва, , 08:14 — REGNUM В России сразу на нескольких сахарных заводах, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. тонн, будет приостановлено производство. Как уточнил председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин, это Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский в Татарии и Товарковский сахарный завод в Тульской области.

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Уточняется, что предприятия не будут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020−2021 года (с августа 2020 года по июль 2021 года). Причиной названы низкие цены на сахар за последние три года, которые не позволяют поддерживать нужный уровень рентабельности.

Как пояснил Бодин, слова которого приводит газета «Ведомости», в сезоне 2016−2017 годов производство сахара в России превысило внутреннее потребление. Одновременно упали мировые цены на этот продукт питания. Произведённый сахар не был распродан, в связи с чем образовались излишки, что, в свою очередь, обрушило внутренние цены на продукт.

Добавим, что российские крупные производители сахара «Продимекс» и «Агроинвест» (в них входят Нурлатский и Мелеузовский заводы) ранее уже заявляли о планах временно приостановить производство на своих предприятиях. Принадлежащий структуре Россельхозбанка Товарковский завод принял решение об остановке производства из-за отрицательных финансовых результатов. При этом представители финансовой организации не исключили возможной продажи предприятия. В Россельхозбанке отметили, что у банка уже есть несколько запросов от профильных инвесторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Татарии Рустам Минниханов поручил проработать вопрос трудоустройства сотрудников Нурлатского сахарного завода, который в настоящее время является неконкурентоспособным. Кроме того, он считает необходимым проработать вопрос использования площадки предприятия, рассмотрев варианты привлечения инвесторов.

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