Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам дня 24 февраля баррель нефть марки Brent подешевел на 3,77%, до $56,15. Драйвером к падению цен на нефть стали новости о распространении коронавируса в Италии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ЕС забил тревогу. Число случаев коронавируса в итальянском регионе Ломбардия выросло до 89 в воскресенье с 54, в результате чего в стране было подтверждено 157 случаев заражения — самый высокий показатель в Европе.

На сегодня число заболевших в Италии составляет 229 чел. (+72), умерли семь человек. Общее число заболевших превысило отметку 80 тыс. От вируса умерло 2699 чел., излечились больше 27 тысяч.

Нефтяной рынок получил некоторую поддержку после того, как чиновники здравоохранения в Китае заявили, что в четырех провинциях снижены чрезвычайные меры реагирования на вирус. Нефтетрейдеры считают, что вирус окажет сильное влияние на мировую экономику, из-за чего снизится спрос на нефть.

26 февраля на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Цена немного восстановилась. Активность со стороны покупателей остается низкой. Участники рынка находятся в ожидании новых новостей по борьбе с коронавирусом.

Власти Китая 24 февраля заявили о создании вакцины против уханьского коронавируса. Пока цена торгуется ниже $60, но она рискует упасть до $50 (минимум декабря 2018 года).

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