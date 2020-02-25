Москва, , 08:11 — REGNUM В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

По его словам, цены на бытовую технику повысятся в том случае, если в 2021 году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковку.

Кроме того, также могут увеличиться цены на электронику (на 9%), обувь (5%) и одежду (2%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным холдинга «Ромир», в январе 2020 года повседневные расходы граждан России по сравнению с декабрем 2019 года снизились на 21,2%.

За год повседневные расходы сократились на 7,3%. Реальные расходы (очищенные от инфляции) в январе также снизились на 21,5% и оказались самыми низкими по сравнению с январскими расходами с 2015 года.

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