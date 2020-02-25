Москва, , 08:08 — REGNUM На Мосбирже 21 февраля рубль подорожал к доллару США и ослабился против фунта и евро. Российская валюта отыграла потери в паре с долларом на вечерней сессии на фоне снижения индекса доллара из-за опасений относительно ухудшения состояния американской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также перед длительными праздничными выходными негативное влияние на рубль оказывали новости об эпидемии коронавируса в Китае. Сильное влияние на фондовые индексы оказали заявления компании Apple об уменьшении снижения продаж в Китае.

24 февраля Мосбиржа была закрыта по случаю национального праздника. На рынке Форекс пара доллар/рубль повышалась до отметки 65,82 руб. Ослабление нацвалюты вызвало резкое падение цен на нефть. Американские фондовые индексы потеряли около 4%, а в лидерах роста оказались защитные активы, такие как иена и золото.

Новую волну беспокойства вызвало резкое увеличение роста числа случаев коронавируса на севере Италии. Инвесторы опасаются, что он сейчас будет быстро распространяться в ЕС. Число случаев коронавируса в итальянском регионе Ломбардия выросло до 89 в воскресенье с 54, в результате чего в стране было подтверждено 157 случаев заражения — самый высокий показатель в Европе.

Власти Китая заявили о создании вакцины против уханьского коронавируса. Об этом 24 февраля сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Клинические испытания начнутся в конце апреля.

Сегодня, 25 февраля, рубль отыграл 50% вчерашних потерь. Пара доллар/рубль торгуется на Форекс на уровне 64,95 руб. Торги на Мосбирже откроются резким ростом по рублевым парам.

Цена на нефть сорта Brent сегодня восстановилась на 0,74%, до $56,57 за баррель. В связи с восстановлением нефтяных котировок ослабление рубля, скорее всего, будет сдержанным и пара доллар/рубль останется торговаться ниже 65 руб.

С середины января рубль подешевел к доллару на 8% на фоне эпидемии в Китае и ухода инвесторов из рисковых активов. Спот-цена находится около важного уровня сопротивления 65,25.

26 февраля внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях о ситуации вокруг эпидемии коронавируса и ее влиянии на мировую экономику. Если рынки адаптируются к распространению вируса в ЕС, то рубль перейдет в бычью фазу. Поддержкой выступает уровень 64,25 руб.

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