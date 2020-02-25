Москва, , 08:08 — REGNUM Реализация японской марки Mazda на авторынке России за первый месяц 2020 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в стране за январь было продано 1 899 экземпляров Mazda. Таким образом, доля марки на авторынке РФ составила 1,9%. Это при том, что в 2019 году она составляла 1,8%.

Самой популярной моделью японского бренда в России стал по итогам отчетного периода кроссовер CX-5. В январе 2020 года его обладателями стали 1 380 автолюбителей из России. Продажи увеличились на 14%. Кроме того, эта модель вошла в топ-25 самых реализуемых в стране машин.

Ранее стало известно, что Mazda отзывает в России 776 машин из-за возможной неисправности мотора.

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