Петропавловск-Камчатский, , 08:17 — REGNUM Внести в Конституцию РФ поправку, ограничивающую сверхвысокие пенсии чиновников, предложили на Камчатке.

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Депутат Заксобрания Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия») выступил с инициативой о закреплении в Конституции России права северян на льготы, а также ограничить чиновников в возможности назначать себе сверхвысокие пенсии.

«В правительстве РФ ещё 20 лет назад говорили о том, что основная задача государства — борьба с бедностью. Сегодня можно констатировать, что эту борьбу власти проиграли. Доходы миллионов людей в России ниже прожиточного минимума. При этом чиновники и депутаты непонятно за какие заслуги назначают себе суперпенсии», — привело слова депутата ИА Кам 24.

Пучковский привел известный пример, когда губернатор Камчатки Владимир Илюхин и председатель Заксобрания Валерий Раенко, занимая высокие посты, позаботились в первую очередь о себе.

Михаил Пучковский «Они инициировали принятие поправок в региональный закон о пенсионном обеспечении госслужащих. Теперь когда Илюхина и Раенко отправят в отставку, каждый из них будет получать из регионального бюджета 150−200 тыс. рублей, ничего при этом не делая. Я считаю, что это прямое разбазаривание государственных денег. В Конституции необходимо прописать, что пенсии высших должностных лиц не должны превышать среднюю пенсию по региону в два раза. Таким образом, у чиновников будет прямая заинтересованность в том, чтобы пенсии обычных людей росли. Сегодня всем уже, наверное, понятно что рассчитывать на порядочность дружной компании чиновников и депутатов от «Единой России» не приходится. Они просто потеряли тормоза. Если их не остановить, то завтра они устроят себе пенсии по миллиону рублей, социальное расслоение будет только усиливаться, а добром это не кончится».

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против громадных пенсий, которые назначили себе чиновники и депутаты Камчатки, в регионе проходили неоднократно. На одной из них губернатору Илюхину собрали «пенсионное ведро» — в него митингующие на площади люди набросали мелочи, конфет, пару сигарет. Ведро отнесли в правительство края, попросив Илюхина уйти на пенсию. Но Илюхин на пенсию не ушёл. По его инициативе на Камчатке уже четыре раза ужесточали закон «Об отзыве губернатора», сделав процедуру отзыва фактически неосуществимой. Теперь губернатор Илюхин требует принятия закона, который сам и подготовил, о фактическом запрете на Камчатке всех протестных выступлений.