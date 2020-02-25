Петропавловск-Камчатский, 25 февраля 2020, 08:17 — REGNUM Внести в Конституцию РФ поправку, ограничивающую сверхвысокие пенсии чиновников, предложили на Камчатке.
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Депутат Заксобрания Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия») выступил с инициативой о закреплении в Конституции России права северян на льготы, а также ограничить чиновников в возможности назначать себе сверхвысокие пенсии.
«В правительстве РФ ещё 20 лет назад говорили о том, что основная задача государства — борьба с бедностью. Сегодня можно констатировать, что эту борьбу власти проиграли. Доходы миллионов людей в России ниже прожиточного минимума. При этом чиновники и депутаты непонятно за какие заслуги назначают себе суперпенсии», — привело слова депутата ИА Кам 24.
Пучковский привел известный пример, когда губернатор Камчатки Владимир Илюхин и председатель Заксобрания Валерий Раенко, занимая высокие посты, позаботились в первую очередь о себе.
Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против громадных пенсий, которые назначили себе чиновники и депутаты Камчатки, в регионе проходили неоднократно. На одной из них губернатору Илюхину собрали «пенсионное ведро» — в него митингующие на площади люди набросали мелочи, конфет, пару сигарет. Ведро отнесли в правительство края, попросив Илюхина уйти на пенсию. Но Илюхин на пенсию не ушёл. По его инициативе на Камчатке уже четыре раза ужесточали закон «Об отзыве губернатора», сделав процедуру отзыва фактически неосуществимой. Теперь губернатор Илюхин требует принятия закона, который сам и подготовил, о фактическом запрете на Камчатке всех протестных выступлений.