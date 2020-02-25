Пекин, , 07:46 — REGNUM Китайская компания в области экспресс-доставки отправлений SF Holding нарастил за 2012 год свою чистую прибыль на 27,2% в годовом исчислении до 5,8 млрд юаней (около $825 млн), сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Обороты компании выросли на 23,4%, до 112,2 млрд юаней за прошедший год. Акции SF Holding выросли на 4,83%, до 48,18 юаней за единицу по данным на 11:30, даже несмотря на то, что индекс Shenzhen Component закрылся на 1,74% ниже предыдущего дня торгов — на уровне 11 567,77 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, доход китайского технологического гиганта — компании Huawei — за 2019 год вырос до $121 млрд.

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