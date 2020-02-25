Казань, , 07:31 — REGNUM Животноводы Татарии подвели итоги января 2020 года по ряду показателей, отметив, что относительно такого же периода 2019 года произошёл спад закупочных цен на мясо на 14% — в среднем на 13 рублей. На еженедельном совещании министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров рассказал, что за первый месяц текущего года животноводы заработали 6 млрд рублей из 7,8 млрд рублей общего дохода сельхозпроизводителей.

От реализации молока выручка за январь составила 2,6 млрд рублей, скота и птицы на убой — 3 млрд рублей (прирост относительно 2019 года на 2%), яиц — 355 млн рублей. Всего было продано на убой 33,6 тыс. тонн скота и птицы, что на 7% больше, чем годом ранее. Закупочная цена снизилась на 14% и, по словам министра, «конкуренция растёт и тенденция снижения цен на мясо может сохраниться».

Зяббаров уточнил, что в зоне риска те предприятия, где рентабельность ниже 5%, а это связано с отсутствием переработки и продажей мяса по низкой цене, в том числе перекупам.

Министр рекомендовал таким предприятиям «заняться переработкой».

В целом по линии животноводства прирост относительно января 2019 года был на 6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в агросекторе Татарии продукции произвели в целом на 461 млрд рублей, став по доле валовой сельхозпродукции первыми по округу.