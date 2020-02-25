Хабаровск, , 07:09 — REGNUM Регионы Дальневосточного федерального округа накопили кредитных долгов на общую сумму 206,708 млрд рублей. Данные на 1 февраля 2020 года обнародовал Минфин РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Наибольшее количество долгов приходится на самые дорогие, банковские или коммерческие кредиты — 83,568 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов ниже — 69,534 млрд. На государственные ценные бумаги приходится 39,198 млрд, на госгарантии — 14,406 млрд рублей.

24,760 млрд долгов накопили муниципалитеты ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, самый большой госдолг на 1 февраля 2020 года у Хабаровского края — 54,926 млрд рублей. По данным СП РФ, за 2019 год регион нарастил госдолг на 5,8 млрд рублей. Госдолг Хабаровского края равен 25% от суммарной задолженности всех субъектов ДФО.

На втором месте Якутия с госдолгом в 49,051 млрд. Третье место делят Приамурье и Забайкалье — 26,985 млрд и 26,929 млрд рублей. Без долгов традиционно Сахалин, муниципальный долг там несколько подрос — с 2 млрд в октябре 2019 года до 2,6 млрд в феврале 2020 года.