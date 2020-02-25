Биробиджан, , 06:57 — REGNUM Госдолг Еврейской АО не растёт и не снижается. По данным Минфина РФ на 1 февраля 2020 года, он составил 5,725 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине РФ.

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2,479 млрд в структуре госдолга области составляют коммерческие кредиты, 3,256 — бюджетные. Иных долговых обязательств у региона нет.

730,613 млн рублей составляет муниципальный долг Еврейской АО.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2019 года госдолг ЕАО составлял 5,779 рублей. Тогда Минфин РФ сообщал, что регион сумел несколько сократить долги. В целом госдолг области то растёт, то снижается, но ненамного.