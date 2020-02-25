Чкаловск, Нижегородская область, , 06:36 — REGNUM Нижегородский арбитраж вернул банкротный иск, поданный к ПАО «Чкаловская судоверфь», работающему в Нижегородской области свыше 130 лет. Производству по делу о несостоятельности прекращено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от физлица-кредитора вернули из-за неустранения недочётов, ставших основанием для оставления претензий без движения.

«Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд после устранения обстоятельств послуживших основанием для его возвращения», — уточнил суд в своём определении.

Напомним, иск подан в ноябре 2019 года в связи с имеющейся задолженностью в размере свыше 692 тыс. рублей. Судоверфь работает в регионе более 130 лет и это не первая попытка кредиторов обанкротить предприятие. Прошлые иски отклонили. Среди заявителей был и налоговый орган, перед которым долги составили почти 17 млн рублей. ФНС во введении наблюдения за заводом суд отказал в 2018 году.

Среди основных акционеров на 2019 год были два физлица и связанное с одним из них юрлицо из Москвы — «Ветераны Афганистана».