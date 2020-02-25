Благовещенск, 25 февраля 2020, 05:51 — REGNUM Госдолг Амурской области по данным Минфина РФ на 1 февраля 2020 года составил 26,985 млрд рублей. Регион постепенно снижает долговую нагрузку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине РФ.
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Коммерческие кредиты в структуре госдолга Приамурья составляют 9,870 млрд рублей. Еще 17,115 млрд приходится на бюджетные кредиты. Иных долговых обязательств нет.
Муниципальный долг региона на 1 февраля 2020 года составил 1,719 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2019 года Приамурье сократило долговую нагрузку на 1,6 млрд рублей за год.