Новосибирск, , 05:44 — REGNUM Аудиторы Констрольно-счётной палаты Новосибирской области обнаружили завышение стоимости четвёртого моста через реку Обь — почти на 1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что концессионное соглашение на строительство мостового перехода между Новосибирской областью и ООО «Сибирская концессионная компания» заключено 6 декабря 2017 года, сроком до 6 декабря 2042 года (25 лет). Сроки строительства моста — с 6 декабря 2017 года до 6 декабря 2022 года. Однако, «в связи с особыми обстоятельствами», срок окончания был перенесён до 17 сентября 2023 года.

Согласно результатам проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета на объекты дорожной инфраструктуры в 2018 году и за текущий период 2019 года, расходы на строительство мостового перехода по концессионному соглашению — 34 523 071,0 тыс. рублей, из них инвестиции концессионера — 8 295 431,0 тыс. рублей, федеральный грант — 26 227 640,0 тыс. рублей. Ведомостью объёмов и стоимости работ, представленной концессионером, стоимость строительства указана в размере 31 333 784,0 тыс. рублей, кроме того 3 189 287,0 тыс. рублей — прочие расходы концессионера.

«При этом положительным заключением Главгосэкспертизы России стоимость строительства определена в размере 30 427 794,4 тыс.руб. Превышение стоимости работ, указанной в ведомости объёмов над установленной Главгосэкспертизой России составляет 905 989,6 тыс. рублей», — указывает КСП.

Отметим, что в конце 2019 года концессионеру переданы в аренду 53 земельных участка и предусмотрена передача еще восьми — с расположенными на них автодорогами. Площадь переданных участков — 38,4 га или 74,4% от общей площади.

Уточняется, что в настоящее время происходит добровольная ликвидация АО «Центральный Мост», которое было создано в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской и постановлением мэрииНовосибирска в 2013 году с уставным капиталом 834 000,0 тыс. рублей. Остаток денежных средств на счетах составил 20 316,6 тыс. рублей.

«Фактические расходы учреждения за 2018 год составили 430 442,7 тыс. рублей (93,7% — на производственную деятельность, 6,3% — на расходы, связанные с содержанием учреждения); расходы в 2019 году (по состоянию на 01.10.2019) составили 460 859,5 тыс.руб. (94,2% и 5,9%), — указывается в отчёте аудиторов. — За период с 2018 года по 9 месяцев 2019 года заключено 30 контрактов на сумму 526 134,8 тыс. рублей и принято по актам приёмки выполненных работ на сумму 352 845,5 тыс. рублей».

Для устранения нарушений представления направлены министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области; территориальному управлению автомобильных дорог, администрациям муниципальных образований региона. Отчёт КСП получили губернатор и законодательное собрание Новосибирской области.

Комитет Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике уже рассмотрел его и рекомендовал правительству Новосибирской области: совместно с муниципальными образованиями по окончанию в 2020 году предоставить объективные статистические данные; в качестве пилотного проекта проработать вопросы реализации механизма передачи полномочий по организации и выполнению дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения области на уровень муниципальных районов. Тем временем министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области поручено проинформировать комитет о сроках проведения экспертизы достоверности определения фактической сметной стоимости строительства моста через р. Обь в створе ул. Ипподромской Новосибирска; а также совместно с государственными и муниципальными заказчиками обеспечивать включение в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации.