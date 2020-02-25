Хабаровск, , 04:56 — REGNUM Минфин РФ обнародовал данные по государственному долгу субъектов РФ на 1 февраля 2020 года. Хабаровский край существенно нарастил долговую нагрузку — госдолг региона составил более 54,9 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине РФ.

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Львиную долю долга по-прежнему составляют дорогие коммерческие кредиты — 38,4 млрд рублей. Бюджетных кредитов край имеет на 12,4 млрд рублей, обязательств по государственным ценным бумагам на 4,1 млрд рублей, госгарантий на 107,4 млн рублей.

Муниципальный долг на 1 февраля 2020 года составил 3,9 млрд рублей.

По итогам аудита СП РФ, госдолг Хабаровского края в течение 2019 года вырос на 5,8 млрд рублей. Аудиторы отметили, что Хабаровский край — единственная территория на Дальнем Востоке, где данные показатели выросли столь существенно.

Госдолг Хабаровского края, 54, 926 млрд рублей, это порядка 25% от уровня закредитованности всех одиннадцати субъектов Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе своей предвыборной кампании в сентябре 2018 года неоднократно заявлял, что край под его руководством не будет делать новых долгов, а старый будет гасить. Однако правительство Фургала продолжает брать кредиты, а эксперты утверждают, что региону грозит внешнее управление.