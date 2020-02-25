Благовещенск, , 04:10 — REGNUM В столице Амурской области впервые за четверть века капитально отремонтируют путепровод на одной из главных улиц города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На объекте уже начались масштабные работы. Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги России».

Путепровод был построен в 1985 году и с тех пор капитально не ремонтировался ни разу. Работы планируется завершить до конца октября 2020 года. Будет полностью отремонтировано дорожное полотно, обустроены тротуары с ограждениями, устроена система водоотведения.

Приамурье впервые стало участником нацпроекта «Безопасные и качественные дороги России» в 2019 году. За первый же год в нормативное состояние приведено 28 участков дорог, ещё 2 участка будут отремонтированы в 2020 году. В текущем году в Благовещенске запланированы ремонты автотрасс на 5 объектах по нацпроекту.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин отметил, что по поручению губернатора Василия Орлова, ежегодно будут ремонтироваться две магистральные улицы в столице региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги России» восстанавливают автотрассу к ландшафтно-историческому парку «Изумрудная долина».