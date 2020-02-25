Москва, , 03:52 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск ПАО «Национальный банк «Траст» и взыскал с бывшего «Хорус Финанс», которое носит название АО «Эквилибриум», свыше 10,6 млрд рублей долга и свыше 92 млн рублей пени. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд решил взыскать в пользу банка «сумму основного долга в размере 10 648 200 000 руб., пени в размере 92 187 156 рублей».

"Как следует из материалов дела 19.07.2018 года банк «ТРАСТ» (ПАО) на основании соглашения ЛЩ-01−2015/999 от 26.08.2015 г. дало поручение ПАО Банку «ФК Открытие» на приобретение ценных бумаг (облигаций) АО «ХОРУС ФИНАНС» с государственным регистрационным номером 4В02−01−71 222-Н, 4В02−01−71 222-Н. Согласно отч`ту брокера, ПАО Банк «ФК Открытие», ценные бумаги приобретены 19.07.2018 года», — отмечается в материалах суда.

Этот долг и лёг в основу спора.

Напомним, с иском банк обратился ещё в ноябре 2019 года. Ранее в интервью федеральным СМИ глава правления Александр Соколов уточнял, что в собственности банка непрофильных активов два облигационных выпуска компании. Получены облигации были от НПФ, входящего в группу «Открытие». Планировалось на деньги от размещения построить два торгово-развлекательных центра в Москве, но проекты не были реализованы в связи с дефолтом по купонной выплате.

Ответчик работает с 2009 года, её акционером на лето 2019 года была компания из Амстердама.

Банк «Траст» требует многомиллиардную задолженность за облигации