Москва, , 03:37 — REGNUM К московскому «Апабанку», который месяц назад приказом регулятора лишился лицензии, был подан иск о ликвидации. Центробанк России обратился с соответствующим заявлением в арбитраж Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к АО «Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «Апабанк» поступил в суд 20 февраля 2020 года, но пока не принят к производству. Также неизвестны и другие подробности, но, судя по тому, что иск не банкротный, активов АО достаточно для расчётов с кредиторами.

Напомним, лицензии банк лишили 31 января 2020 года в связи с нарушением профильных законов, снижением активов — порядка 70% кредитного портфеля приходилось на проблемные ссуды. Позднее выяснилось, что за неделю до отзыва лицензии у банка сменился глава правления. Временно исполнять данные обязанности стала Ольга Чечетина.

Банк, созданный в июне 1993 года, к моменту лишения лицензии был на 369-м место в банковской системе страны.