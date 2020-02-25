Пекин, , 03:25 — REGNUM Нефинансовые исходящие инвестиции Китая (ODI) выросли на 7,7% в годовом исчислении за первый месяц 2020 года, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Нефинансовые ODI Китая в 137 стран и регионов мира составили 57,57 млрд юаней (около $8,32 млрд) за указанный период, сообщили в Министерстве коммерции КНР. Китай в январе усилил сотрудничество со странами «Пояса и пути», принеся дополнительно инвестиций в размере $1,59 млрд в 56 стран региона, что на 19,5% выше, чем годом ранее.

Структура ODI Китая продолжила диверсифицироваться за указанный период. В основном инвестиции шли в сектора лизинга и бизнес-услуг, потовых и розничных продаж. Так, ODI в сферу услуг выросли на 4,4% в годовом исчислении до $6,51 млрд или 78,3% от их общего объема.