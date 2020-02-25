Биробиджан, , 02:54 — REGNUM Власти Еврейской АО задолжали трём предприятиям 8,1 млн рублей и оплатили выполненные в рамках госконтрактов работы только после вмешательства прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ.

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В ходе проверки, проведенной прокуратурой ЕАО, выяснилось, что управление автомобильных дорог и транспорта области заключило госконтракты по результатам аукционов с тремя компаниями на выполнение работ по реконструкции автотрасс.

Предприятия свои обязательства выполнили в полном объёме, однако оплату власти региона в установленный срок не произвели. Долг в размере 8,1 млн рублей был погашен только после вмешательства региональной прокуратуры.

В управление транспорта и автодорог области внесено прокурорское представление о недопустимости подобных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство хабаровского губернатора Сергея Фургала уклоняется от оплаты топлива, поставленного компанией ООО «Флагман» в рамках госконтракта в северные районы края. Несмотря на решения суда, власти региона частями погашают долг только благодаря вмешательству прокуратуры.