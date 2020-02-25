Шанхай, Китай, , 01:05 — REGNUM Шесть человек погибли и один получил ранения в результате столкновения трех транспортных средств в Шанхае на востоке КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в 5:23 по местному времени 22 февраля, когда грузовик въехал в пассажирский легковой автомобиль и полуприцеп на скоростном шоссе Шэньян-Хайкоу, сообщили в Бюро общественной безопасности Шанхая.

Пять человек, находившихся на борту легковушки и один — на борту грузовика погибли, еще один человек, находившийся в грузовике, получил ранения не угрожающие жизни. Власти проводят расследование произошедшего. Пока же причины трагедии неясны.