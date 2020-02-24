Рига, , 23:19 — REGNUM Каждый четвёртый работающий в Латвии (25,8%) житель после уплаты налогов получает зарплату в размере 450 евро, это на 4,7% меньше, чем в 2018 году. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии.

По данным ЦСУ, 14,4% работающих (всего 116 000 человек) получают минимальную заработную плату или меньше. В этой категории тоже наблюдается некоторый рост благополучия. В 2018 г. таких было 16,9%. Минимальная заработная плата в Латвии до уплаты налогов составляет 430 евро.

В самом «бедном» регионе Латвии — Латгалии такую зарплату получают 23,6% работающих. Заработную плату свыше 1400 евро в стране получают 5,3% сотрудников. Зарплата 34% колеблется в диапазоне от 450 евро до 700 евро в месяц, 29,9% зарабатывают от 700 до 1400 евро.

Отмечается, что в исследовании приняли участие представители 16 000 домашних хозяйств, в которых проживает 27 900 человек в возрасте от 15 до 74 лет. Порогом бедности в Латвии считается доход в размере 128 евро на человека.