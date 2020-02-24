Бишкек, , 19:33 — REGNUM Закрытие градообразующих предприятий в регионах Киргизии приводит к возникновению проблем на приграничных территориях. Об этом на съезде горно-металлургического профсоюза республики заявил заместитель председателя этой организации Алмаз Жакыпов, передает «Вечерний Бишкек».

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По его словам, если не развивать промышленное производство, то многие жители приграничных поселков будут вынуждены за бесценок продать свое жилье и податься в трудовые мигранты.

Представитель профсоюза отметил, что государство должно всячески поддерживать работающие в регионах предприятия, в том числе и горнорудные. В частности, нужно стимулировать инвесторов вкладывать в них деньги.

В то же время, как подчеркивает Жакыпов, тех, кто разжигает беспорядки и требует закрыть предприятия, ссылаясь на их якобы вредность для экологии, необходимо штрафовать или привлекать к уголовной ответственности.

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